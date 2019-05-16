Семак: "От предложения ПСЖ по трансферу Паредеса нельзя было отказаться"



Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал уход из команды в зимнее трансферное окно аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, который перешел в ПСЖ.

"Нельзя не умалять заслуг игроков, которые играли в осенней части чемпионата. Предложение по Паредесу было тем самым, от которого нельзя отказываться. Если есть возможность проявить себя в топ-лиге, то футболисту нужно этим воспользоваться. Нужно уважать выбор игрока", - сказал Семак в эфире "Радио Зенит".

Напомним, что ПСЖ заплатил за 24-летнего Паредеса 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел 20 матчей во всех турнирах за парижский клуб, в которых отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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