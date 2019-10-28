Семак: "Отдых для Дзюбы на матч с "Томью"? Никому отдых предоставлен не будет"

Теги сергей семакзенит санкт-петербургартём дзюба

Семак: "Отдых для Дзюбы на матч с "Томью"? Никому отдых предоставлен не будет"

Наставник "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о возможном отдыхе нападающего Артема Дзюбы на матче 1/8 финала Кубка России с "Томью".

"Никому отдых предоставлен не будет. Все будут готовиться, а кто выйдет в стартовом составе, мы решим по состоянию игроков в день игры", - сказал Семак.

Матч "Зенит" - "Томь" состоится 30 октября на "Газпром Арене". Начало игры - в 20:00 (мск).

"Зенит" после 14 туров чемпионата России возглавляет турнирную таблице РПЛ, имея в активе 32 балла.

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