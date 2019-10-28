Семак: "Отдых для Дзюбы на матч с "Томью"? Никому отдых предоставлен не будет"
Наставник "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о возможном отдыхе нападающего Артема Дзюбы на матче 1/8 финала Кубка России с "Томью".
"Никому отдых предоставлен не будет. Все будут готовиться, а кто выйдет в стартовом составе, мы решим по состоянию игроков в день игры", - сказал Семак.
Матч "Зенит" - "Томь" состоится 30 октября на "Газпром Арене". Начало игры - в 20:00 (мск).
"Зенит" после 14 туров чемпионата России возглавляет турнирную таблице РПЛ, имея в активе 32 балла.
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|М
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|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
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|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
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|Уфа
|14
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|12
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|14
|15
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|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
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|Ахмат
|14
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|16
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|14
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