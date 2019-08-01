Семак отказался комментировать возможный приход Малкома в "Зенит"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак ушёл от ответа на вопрос о скором трансфере вингера "Барселоны" Малкома.
"Кому принадлежит идея пригласить Малкома? Если будут новости, потом их прокомментируем", - сказал Семак.
Согласно информации СМИ, российский и испанский клубы уже согласовали переход 22-летнего футболиста за 40 миллионов евро + 5 миллионов бонусами.
По разным данным, бразилец будет зарабатывать в "Зените" от 6,5 до 8 миллионов евро в год.
Малком отыграл за "Барселону" всего один сезон, провёл 24 матча, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
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|Атлетик Бильбао
|38
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|Реал Сосьедад
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|Бетис
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|Алавес
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