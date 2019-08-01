Семак отказался комментировать возможный приход Малкома в "Зенит"

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Семак отказался комментировать возможный приход Малкома в "Зенит"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак ушёл от ответа на вопрос о скором трансфере вингера "Барселоны" Малкома.

"Кому принадлежит идея пригласить Малкома? Если будут новости, потом их прокомментируем", - сказал Семак.

Согласно информации СМИ, российский и испанский клубы уже согласовали переход 22-летнего футболиста за 40 миллионов евро + 5 миллионов бонусами.

По разным данным, бразилец будет зарабатывать в "Зените" от 6,5 до 8 миллионов евро в год.

Малком отыграл за "Барселону" всего один сезон, провёл 24 матча, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. 

Не пропустите: "Зенит" опередил ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" в гонке за Малкомом. | http://soccernews.ru
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