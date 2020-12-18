Семак отметил победу над "Спартаком" в образе индуса

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Семак отметил победу над "Спартаком" в образе индуса

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак принял участие в вечеринке, организованной после победы его команды над "Спартаком" в 19-м туре РПЛ.

Напомним, что "сине-бело-голубые" уверенно выиграли дома со счётом 3:1 и оторвались от конкурента на 6 очков.

Праздничное мероприятие тренер посетил в образе индуса. Соответствующие кадры появились в инстаграме супруги Семака Анны.

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