Семак отметил важность матча с "Ювентусом"

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Семак отметил важность матча с "Ювентусом"

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал, почему сегодняшняя встреча с "Ювентусом" станет ключевой для его команды.

"Сине-бело-голубые" сыграют со "старой синьорой" в Турине в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Матч начнётся в 23:00 по московскому времени.

"Мы играем так, как позволяет нам соперник. Уровень "Ювентуса" высок. В Лиге Чемпионов для них всё складывается прекрасно. Постараемся набрать очки. Нам нужна победа. Неудачная серия "Ювентуса"? До игры никто не может сказать – сложнее или легче нам будет. Поражение исключит вероятность участия в плей офф? Поражение оставит только гипотетические шансы. У нас и сейчас ситуация сложная. Так что этот матч определяющий. Вряд ли стоит надеяться, что "Челси" будет терять очки", - сказал Семак.

После трёх туров ЛЧ в активе "Ювентуса" максимально возможные 9 очков, а "Зенит" пока набрал только 3 балла.

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