Семак отправил свою семью на карантин из-за коронавируса

Жена и дети главного тренера питерского "Зенита" Сергея Семака отправляются на карантин из-за угрозы заражения смертельно опасным коронавирусом.

"Сегодня мы с мужем решили, что мне с детьми будет правильно побыть на карантине. Планируем провести дома столько времени, сколько понадобится. Для Тани новый вирус опасен больше всего (у девочки синдром каудальной регрессии - примечание Soccernews). Ей нельзя болеть пневмонией, как сказал врач. Естественно, все поездки переносятся на неопределённый срок. Я не могу рисковать здоровьем семьи. Ситуация напоминает книгу "Декамерон" Джованни Боккаччо. Буду готовить, обниматься с детьми и смотреть фильмы о важных вещах", - написала супруга наставника "сине-бело-голубых" Анна в инстаграме.

Напомним, что Семаки воспитывают восьмерых детей.

"Зенит" по итогам 22 туров уверенно лидирует в РПЛ.

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