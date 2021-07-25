Семак отреагировал на назначение Карпина в сборную России

Фото: инстаграм Сергея Семака/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о том, что Валерий Карпин возглавил сборную России.

"Мне предложений от РФС не поступало. Карпину желаю удачи, буду за него болеть", - приводит слова Семака "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что РФС рассматривал кандидатуру Семака на пост тренера сборной.

В свою очередь, Карпин будет совмещать работу в сборной и "Ростове".

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