Семак отреагировал на неожиданный вылет "Зенита" из Кубка России
Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 1/4 финала Кубка России против владикавказской "Алании" (2:2, 5:6 по пенальти).
"Получилась настоящая кубковая игра. Много борьбы, единоборств. Все это держало в напряжении до конца матча. Серия пенальти – это и лотерея, и мастерство. На мой взгляд, первый тайм провели пассивно. После пропущенного мяча включились. К сожалению, невнимательно сыграли. Мы сегодня были хуже в серии пенальти. Жалко. Но ничего, будем готовиться к следующему матчу. Нам расстраиваться некогда. Уже через 3 дня следующая игра", – приводит слова Семака "Спорт-Экспресс".
Соперник "Алании" определится по результатам жеребьевки, которая пройдёт 21 апреля 2022 года.
Не пропустите: Клопп поддержал Роналду после смерти новорожденного сына португальца. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Погба покинет "Манчестер Юнайтед"
-
Семак отреагировал на неожиданный вылет "Зенита" из Кубка России
-
"Зенит" вылетел из Кубка России, проиграв клубу ФНЛ
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Аякса"
-
Винисиус подпишет новый долгосрочный контракт с "Реалом"
-
Ди Мария может вернуться в "Бенфику"
-
1
"Реал" все еще может подписать Рюдигера. Но теперь исключительно на собственных условиях
-
"Бавария" готова продать Левандовского
-
Клопп выступил в поддержку Роналду после смерти новорожденного сына португальца
-
Рангник высказался о "Ливерпуле" после поражения в очном матче
-
Пиоли поделился мнением о поражении от "Интера"
-
Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед"
-
Бруну Фернандеш жестко высказался по поводу поражения от "Ливерпуля"
-
Главные новости дня: 19 апреля
-
"Вильярреал" обыграл "Валенсию" в чемпионате Испании
-
"Бетис" проиграл "Эльче" в Ла Лиге
-
"Интер" разгромил "Милан" и вышел в финал Кубка Италии
-
"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" и возглавил АПЛ
-
"Фрайбург" вышел в финал Кубка Германии
-
Артета высказался о будущем Ляказетта в "Арсенале"