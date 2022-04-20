Семак отреагировал на неожиданный вылет "Зенита" из Кубка России

Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 1/4 финала Кубка России против владикавказской "Алании" (2:2, 5:6 по пенальти).

"Получилась настоящая кубковая игра. Много борьбы, единоборств. Все это держало в напряжении до конца матча. Серия пенальти – это и лотерея, и мастерство. На мой взгляд, первый тайм провели пассивно. После пропущенного мяча включились. К сожалению, невнимательно сыграли. Мы сегодня были хуже в серии пенальти. Жалко. Но ничего, будем готовиться к следующему матчу. Нам расстраиваться некогда. Уже через 3 дня следующая игра", – приводит слова Семака "Спорт-Экспресс".

Соперник "Алании" определится по результатам жеребьевки, которая пройдёт 21 апреля 2022 года.

Не пропустите: Клопп поддержал Роналду после смерти новорожденного сына португальца. | http://soccernews.ru