Семак отреагировал на освобождение Кокорина по УДО одной фотографией

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак без слов прокомментировал решение суда освободить условно-досрочно нападающего Александра Кокорина.

Тренер "сине-бело-голубых" отреагировал на новость публикацией в сторис инстаграма совместной фотографии футболиста и его гражданской супруги Дарьи Валитовой.

Напомним, что Кокорин сможет покинуть колонию через 10 дней, когда судебное решение вступит в силу.

30 июня контракт форварда с "Зенитом" истёк, но клуб уже готовит для него новое соглашение.

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