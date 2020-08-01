Семак отреагировал на слухи о конфликте с руководством "Зенита"

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Семак отреагировал на слухи о конфликте с руководством "Зенита"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал появившуюся информацию об ухудшении отношений между ним и руководством клуба.

Ранее сообщалось, что 44-летний специалист конфликтует со спортивным директором Хавьером Рибалтой и генеральным директором Александром Медведевым.

"Всё абсолютно в порядке. В клубе всё хорошо, никаких изменений в моей работе нет. Выкладываюсь на 100% каждый день, а что будет через год, никто не знает", - сказал Семак.

Минувший сезон стал успешным для "Зенита" на внутренней арене - были выиграны РПЛ и Кубок России.

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