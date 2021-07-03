Семак отреагировал на слухи о своём уходе из "Зенита"
Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о своём отношении к новостям о возможном приглашении на его место главного тренера сборной Швейцарии Владимира Петковича.
"Это слухи, почвы под ними нет никакой, в любом случае моё дело - выполнять ту работу, которую я должен делать, это самое важное, что от меня требуется. Ну а слухи... В "Зенит" за последнее время сватали порядка двух десятков тренеров, но пока никто так и не пришёл. Так что работаем дальше", - сказал Семак.
Контракт 45-летнего специалиста с "Зенитом" рассчитан до конца следующего сезона.
Семак возглавляет "сине-бело-голубых" с 2018 года, с ним команда взяла три чемпионства подряд.
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