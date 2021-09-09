Семак отрегировал на отстранение Малкома и Клаудиньо
Фото: инстаграм Сергея Семака/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение ФИФА об отстранении от футбола до 14 сентября бразильских форвардов Малкома и Клаудиньо. Такое решение было принято, так как клуб отозвал их из сборной Бразилии. Таким образом, оба игрока не сыграют в матче чемпионата России с "Ахматом" (11 сентября) и поединке Лиги Чемпионов с "Челси" (14 сентября).
"Клуб занимается этим вопросом - наши специалисты находятся в контакте с федерациями. Шансы есть. Но на сегодняшний день решение ФИФА состоит в том, что они играть не могут.
Как я могу к нему относиться? Это абсолютно абсурдная ситуация, связанная с коронавирусным временем. Это ненормально, когда клуб при любых раскладах не может рассчитывать на троих основных футболистов и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Конечно, это странное решение со стороны всех футбольных инстанций", - приводит слова Семака официальный сайт клуба.
Матчи также может пропустить полузащитник Вильмар Барриос, который был отозван из сборной Колумбии.
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