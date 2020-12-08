Семак отрегировал на слова Дриусси, который недоволен своей позицией в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал слова аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси, который ранее заявил, что ему не нравится его позиция в петербургском клубе.

"Я очень редко ориентируюсь на слова футболистов. За исключением тех моментов, когда они совпадают с моим мнением. Что касается высказываний Дриусси в прессе... Конечно, это удар по имиджу. Но самое главное – что он делает на поле. Возможно, ему не очень подходит та позиция, где он чаще появляется. Но он выходит и приносит пользу", - сказал Семак в эфире телеканала "Матч ТВ".

24-летний Дриусси играет в "Зените" в основном на позиции левого вингера. В нынешнем сезоне аргентинец провел за петербургский клуб 14 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Контракт игрока с российский клубом действует до лета 2021 года.

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