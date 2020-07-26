Семак ответил фанату, который заявил, что "Зенит" выиграл Кубок России с помощью судей

Теги спартак москвазенит санкт-петербургсергей семак

Семак ответил фанату, который заявил, что "Зенит" выиграл Кубок России с помощью судей

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак вступил в полемику с болельщиком, который заявил, что петербургский клуб стал победителем Кубка России благодаря судьям.

"Один осколок кубка — в Сочи, другой — Кашшаи, они "заслужили" вместе с вами", — написал болельщик в комментариях под фотографией Семака с трофеем Кубка России.

"Добрый день! Не соглашусь с вами, никакое судейство не влияло на чемпионство "Спартака", "Локомотива", ЦСКА, когда оно было заслуженным. Добра вам", — написал Семак.

Напомним, что в полуфинале Кубка России "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 2:1. После матча представители московского клуба подвергли критике судейство. Нападающий "красно-белых" Александр Соболев дважды упал в штрафной "Зенита" после контакта с игроками соперника, но арбитр не назначил 11-метровый.

Не пропустите: Семак подвел итоги сезона-2019/20 для "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Слуцкий прокомментировал информацию о пьяном дебоше Тарасова в самолете

Слуцкий прокомментировал информацию о пьяном дебоше Тарасова в самолете

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов