Семак ответил фанату, который заявил, что "Зенит" выиграл Кубок России с помощью судей

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак вступил в полемику с болельщиком, который заявил, что петербургский клуб стал победителем Кубка России благодаря судьям.

"Один осколок кубка — в Сочи, другой — Кашшаи, они "заслужили" вместе с вами", — написал болельщик в комментариях под фотографией Семака с трофеем Кубка России.

"Добрый день! Не соглашусь с вами, никакое судейство не влияло на чемпионство "Спартака", "Локомотива", ЦСКА, когда оно было заслуженным. Добра вам", — написал Семак.

Напомним, что в полуфинале Кубка России "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 2:1. После матча представители московского клуба подвергли критике судейство. Нападающий "красно-белых" Александр Соболев дважды упал в штрафной "Зенита" после контакта с игроками соперника, но арбитр не назначил 11-метровый.

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