Семак ответил фанату, который заявил, что "Зенит" выиграл Кубок России с помощью судей
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак вступил в полемику с болельщиком, который заявил, что петербургский клуб стал победителем Кубка России благодаря судьям.
"Один осколок кубка — в Сочи, другой — Кашшаи, они "заслужили" вместе с вами", — написал болельщик в комментариях под фотографией Семака с трофеем Кубка России.
"Добрый день! Не соглашусь с вами, никакое судейство не влияло на чемпионство "Спартака", "Локомотива", ЦСКА, когда оно было заслуженным. Добра вам", — написал Семак.
Напомним, что в полуфинале Кубка России "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 2:1. После матча представители московского клуба подвергли критике судейство. Нападающий "красно-белых" Александр Соболев дважды упал в штрафной "Зенита" после контакта с игроками соперника, но арбитр не назначил 11-метровый.
Не пропустите: Семак подвел итоги сезона-2019/20 для "Зенита". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
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|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22