Семак ответил фанату на вопрос о тактике "Зенита"



Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос болельщика в инстаграме.

"Сергей Богданович, когда начнем в футбол играть, а не в забросы на Дзюбу?

- Вы сделайте анализ состава и, исходя из этого, попробуйте смоделировать и игру, и результат", - написал Семак.

Напомним, что 42-летний Семак возглавил "Зенит" перед началом нынешнего сезона. Под руководством Семака санкт-петербургский клуб лидирует в чемпионате России после 17 туров, а также вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграет с "Фенербахче".

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