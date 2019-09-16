Семак ответил на обвинения в благосклонности судей к "Зениту"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак не считает, что его команда получает судейскую помощь в матчах РПЛ.

"Чем громогласно заявлять, надо хотя бы статистику прошлого сезона посмотреть. Я считаю, что мы не меньше, чем другие команды, страдали от судейских ошибок и в прошлом сезоне, и в этом. Ни в чём не вижу разницы.

Те люди, кто более-менее разбирается в футболе, могут проанализировать и посмотреть. А те, кому "Зенит" как кость в горле - тут что ни делай, всё равно будет плохо", - сказал Семак.

Отметим, что в 9 турах текущего розыгрыша Премьер-лиги "Зенит" набрал 20 очков и делит первое место в турнирной таблице с "Краснодаром".

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