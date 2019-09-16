Семак ответил на обвинения в благосклонности судей к "Зениту"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак не считает, что его команда получает судейскую помощь в матчах РПЛ.
"Чем громогласно заявлять, надо хотя бы статистику прошлого сезона посмотреть. Я считаю, что мы не меньше, чем другие команды, страдали от судейских ошибок и в прошлом сезоне, и в этом. Ни в чём не вижу разницы.
Те люди, кто более-менее разбирается в футболе, могут проанализировать и посмотреть. А те, кому "Зенит" как кость в горле - тут что ни делай, всё равно будет плохо", - сказал Семак.
Отметим, что в 9 турах текущего розыгрыша Премьер-лиги "Зенит" набрал 20 очков и делит первое место в турнирной таблице с "Краснодаром".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4