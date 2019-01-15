Семак ответил на вопросы фанатов в инстаграме

Сергей Семак поговорил с болельщиками в своем инстаграме.

Один из фанатов написал: "Сергей Богданович, мы ждем трансферы". На что тренер ответил: "Я тоже".

Кроме того пользователи интересовались вернется ли в команду Кокорин.

"Нам очень этого хотелось бы, надеюсь на здравый смысл", - написал Семак.

Напомним, сегодня, 15 января, "Зенит" отправился на первый сбор в этом году, который пройдет в Катаре.

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