Семак озвучил диагноз Кузяева
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о травме полузащитника Далера Кузяева.
26-летний футболист получил повреждение в расположении сборной России, вследствие чего досрочно вернулся в клуб.
"У него повреждение мениска. Травма далеко не самая простая. То, что он выбыл, понятно, вопрос на какой срок. Это будет ясно в ближайшие дни", - цитирует Семака официальный сайт клуба.
В текущем сезоне Кузяев сыграл за "Зенит" 30 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
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