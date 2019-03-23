Семак озвучил диагноз Кузяева

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о травме полузащитника Далера Кузяева.

26-летний футболист получил повреждение в расположении сборной России, вследствие чего досрочно вернулся в клуб.

"У него повреждение мениска. Травма далеко не самая простая. То, что он выбыл, понятно, вопрос на какой срок. Это будет ясно в ближайшие дни", - цитирует Семака официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Кузяев сыграл за "Зенит" 30 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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