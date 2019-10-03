Семак озвучил диагнозы Смольникова и Дзюбы

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Семак озвучил диагнозы Смольникова и Дзюбы

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о характерах травм, полученных в матче Лиги Чемпионов с "Бенфикой" игроками команды Игорем Смольниковым и Артёмом Дзюбой.

"У Смольникова проблема с ребром. Надеюсь, ничего не сломал. У Дзюбы сильный ушиб бедра. Болезненный, когда забивают бедро сильным ударом, это неприятно. Надеюсь, это не так серьёзно", - сказал Семак.

В текущем сезоне Смольников сыграл 11 матчей и отдал 2 результативные передачи.

В активе Дзюбы 14 поединков, в которых он отличился 6 голами и 6 ассистами.

Не пропустите: Семак сделал заявление о победе над "Бенфикой". | http://soccernews.ru
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