Семак озвучил задачи "Зенита" на следующий сезон

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Семак озвучил задачи "Зенита" на следующий сезон

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак озвучил задачи своей команды на следующий сезон.

"Задачи в любом случае самые высокие. Нам нужно бороться за чемпионство и путёвку в Лигу Чемпионов. Клуб должен быть там. Если говорить о чемпионате, то я не считаю, что "Зенит" сильнее других кандидатов на титул, но и не слабее точно" - сказал Семак.

Напомним, что "Зенит" провалил прошлый сезон, финишировав на пятом месте в РФПЛ.

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