Семак озвучил "Зениту" финансовые требования по новому контракту

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Семак озвучил "Зениту" финансовые требования по новому контракту

Стало известно, сколько хочет зарабатывать по новому контракту главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак.

По информации "СЭ", 44-летний специалист просит соглашение на срок не менее двух лет с зарплатой 2,5-3 миллиона евро за сезон.

Кроме того, наставник "сине-бело-голубых" настаивает на увеличении своего влияния на трансферную политику клуба.

Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года. Его действующий договор истекает ближайшим летом.

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