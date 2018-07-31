Семак: "Паредес - фантастический футболист"

1 Теги сергей семакзенит санкт-петербурглеандро паредес

Семак: "Паредес - фантастический футболист"Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак высоко оценил игру полузащитника своей команды Леандро Паредеса.

"Паредес - один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел. Сужу по его умению работать с мячом, по видению поля - это фантастический футболист. Но от одного Паредеса не зависит то, как будет играть команда. Для меня важно подобрать всю команду и сделать так, чтобы каждый механизм работал наилучшим образом. Мне нужно решить, как мы будем использовать Паредеса, чтобы он приносил наибольшую пользу для "Зенита", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, агент рассказал о желании Лкасальта перейти в "Зенит". | soccernews.ru

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