Семак перечислил травмированных игроков "Зенита" перед матчем с "Лацио"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными футболистами в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Лацио".
"Травм с прошлой игры стало больше - добавился Артём Дзюба и, скорее всего, добавится Вендел. Но Дзюба может сыграть, он готов. Азмун работает по индивидуальной программе. Дриусси не готов, Малком продолжает лечение. Чистяков продолжает лечение", - сообщил Семак.
Матч "Зенит" - "Лацио" состоится в среду в Санкт-Петербурге в 20:55 по московскому времени.
В группе ЛЧ "сине-бело-голубые" занимают последнее место, а в РПЛ идут вторыми.
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