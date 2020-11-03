Семак перечислил травмированных игроков "Зенита" перед матчем с "Лацио"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными футболистами в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Лацио".

"Травм с прошлой игры стало больше - добавился Артём Дзюба и, скорее всего, добавится Вендел. Но Дзюба может сыграть, он готов. Азмун работает по индивидуальной программе. Дриусси не готов, Малком продолжает лечение. Чистяков продолжает лечение", - сообщил Семак.

Матч "Зенит" - "Лацио" состоится в среду в Санкт-Петербурге в 20:55 по московскому времени.

В группе ЛЧ "сине-бело-голубые" занимают последнее место, а в РПЛ идут вторыми.

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