Семак стал первым, кто выиграл чемпионат России как футболист и как главный тренер

Сегодня, 4 мая, "Зенит" досрочно стал чемпионом России в пятый раз.



Для главного тренера команды Сергея Семака этот титул стал четвертым в карьере вместе с сине-бело-голубыми. Дважды он становился чемпионом будучи игроком "Зенита" и один раз в роли ассистента главного тренера Андре Виллаша-Боаша.

43-летний специалист стал первым в истории российского футбола игроком, выигравшим национальный чемпионат как футболист и как главный тренер.

Семак возглавил петербургский клуб летом 2018 года.

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