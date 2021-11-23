Семак побил клубный рекорд "Зенита"

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак в очередной раз переписал историю своего клуба.

45-летний специалист побил ещё один рекорд "сине-бело-голубых" благодаря достижению отметки в 300 голов.

Дело в том, что после назначения Семака футболисты "Зенита" забили 300 мячей в 148 играх, и это быстрее всех в истории.

Ранее лучший результат был у итальянца Лучано Спаллетти - 300 голов в 167 матчах.

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