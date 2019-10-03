Семак поблагодарил болельщиков "Зенита" за поддержку в матче с "Бенфикой"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак опубликовал пост в инстаграме с благодарностью в адрес болельщиков и игроков своей команды.
"Спасибо болельщикам за поддержку и невероятную атмосферу на стадионе. Низкий поклон команде, каждому игроку за проведённый матч", - написал Семак.
Напомним, что "Зенит" обыграл "Бенфику" со счётом 3:1 в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Благодаря этой победе "сине-бело-голубые" стали лидерами квартета.
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