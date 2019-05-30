Семак поборется за премию "Открытие года"

Наставник "Зенита" Сергей Семак вошел в число номинантов на премию "Открытие года" по версии журнала GQ.

Помимо Семака за награду борются художник Покрас Лампас, группа ShortParis, режиссер Александр Горчилин и дирижер Теодор Курентзис.

Напомним, что в минувшем сезоне "Зенит" выиграл РПЛ в первом году Семака в качестве тренера команды.

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