Семак побывал на матче Бельгия - Италия

Фото инстаграм Сергея Семака

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак присутствовал на игре 1/4 финала Евро-2020 между сборными Бельгии и Италии.

Наставник "сине-бело-голубых" смотрел матч в компании своего помощника Вильяма Оливейры.

Поединок проходил в Мюнхене на "Альянц Арене" и завершился победой итальянцев со счётом 2:1.

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