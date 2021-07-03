Семак побывал на матче Бельгия - Италия
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак присутствовал на игре 1/4 финала Евро-2020 между сборными Бельгии и Италии.
Наставник "сине-бело-голубых" смотрел матч в компании своего помощника Вильяма Оливейры.
Черчесов: вылетает из группы— Sports.ru (@sportsru) July 2, 2021
Семак: в четвертьфинале Евро #EURO2020 pic.twitter.com/qXp6c2RPBt
Поединок проходил в Мюнхене на "Альянц Арене" и завершился победой итальянцев со счётом 2:1.
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