Семак побывал на заседании совета директоров "Зенита"

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Семак побывал на заседании совета директоров "Зенита"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак побывал на сегодняшнем заседании совета директоров "Зенита", сообщают российские СМИ.

После мероприятия 42-летний специалист дал краткий комментарий прессе.

"Мы встретились с руководством "Зенита", поговорили. Я знаю, что вхожу в сферу интересов этого клуба. Но пока ещё далеко до утверждения в должности. Когда будет следующая встреча? Всё зависит от руководства "Зенита" - сказал Семак.

Напомним, что "Зенит" ищет нового наставника в связи с уходом Роберто Манчини.

Не пропустите: Болельщики "Зенита" хотят видеть новым главным тренером команды Семака. | http://soccernews.ru

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