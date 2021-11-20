Семак поддержал Кержакова после разгромной победы "Зенита" над "Нижним Новгородом"
Фото твиттер "Зенита"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался о главном тренере "Нижнего Новгорода" Александре Кержакове.
"У него был прекрасный старт. Но непросто за короткий период сформировать команду, потому что в ней появилось много новых игроков. Кержаков - человек, который привык выигрывать, всегда заряжен только на победу. Опыт и мысли передаёт команде, желаю ему удачи и терпения. Двигаться в том ключе, в котором он работает. Конечно, серия сейчас не совсем приятная, но у всех бывают как положительные, так и отрицательные серии", - сказал Семак.
В пятницу "Зенит" дома разгромил "Нижний Новгород" со счётом 5:1 в рамках 15-го тура чемпионата России.
Напомним, что с 2010 по 2013 год Семак и Кержаков вместе играли за "сине-бело-голубых".
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