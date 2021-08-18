Семак поделился информацией о состоянии футболистов перед матчем с "Уфой"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о состоянии игроков перед матчем с "Уфой".

– Всех интересует здоровье Малкома. Оправился ли он после сотрясения?

– Вы видели: у него лицо как у боксера после поединка, но я надеюсь, что к игре он должен быть в строю.

– Как состояние еще одного травмированного игрока, Ярослава Ракицкого?

– Ярослав тренируется в общей группе, и, надеюсь, с ним тоже все будет хорошо, и он будет готовиться к матчу.

– Готовится ли к игре Клаудиньо?

– Да, он готовится. Все необходимые процедуры соблюдены, он готов играть.

– Насколько ощутима потеря Кузяева в связи со всеми проблемами, которые и так есть с составом?

– Далер набрал хорошую форму, и, конечно, нам будет его не хватать, но это возможность для других игроков проявить себя в этом матче. Сезон длинный, в любом случае кто-то постоянно будет выбывать.

В последнем матче один из наших центральных защитников не смог принять участие в матче, а второй играл с повреждением. Проблемы всегда будут, а наша задача – их решать, – сказал Семак.

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