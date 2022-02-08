Семак поделился мнением о "Бетисе"

Фото: инстаграм "Бетиса"\Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением об игре "Бетиса", с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 1\16 финала Лиги Европы.

– Вы наблюдаете за игрой "Бетиса". Что-то уже складывается из того, что удалось увидеть?

– У них прекрасная группа атаки, в чемпионате Испании они уступают по забитым мячам только "Реалу". Команда проводит свой лучший сезон за последнее время.

Все игроки "Бетиса" и так знают прекрасно, что они мастера. Но в этом году все сошлось, они набрали ход и достаточную уверенность, чтобы находиться на третьем месте в таблице.

Но до нашего матча еще есть время. Для нас главное – посмотреть, кто из наших футболистов будет готов сыграть, и определиться с тем, как мы будем играть.

– В последнем туре чемпионата Испании "Бетис" проиграл "Вильярреалу". Это скорее хорошая новость для «Зенита» или же она не имеет большого значения?

– Это не хорошая новость и не плохая. У нас еще есть достаточно времени.

Матч против "Вильярреала" "Бетис" проводил при своих болельщиках и контролировал игру, но создал недостаточно моментов, не было присущей им остроты в атаке. Тем не менее они создали давление. Будь они поудачливее, игра могла сложиться и по-другому.

Но если судить по качеству игры, не думаю, что "Бетис" заслуживал поражения. Игра была ничейной. Но где-то везет, где-то не везет. Не думаю, что через призму этого матча можно говорить о нашей с ними встрече, – приводит слова Семака сайт "Зенита".

Первый матч в этом противостоянии пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. Вторая - 24-го в Севилье.

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