Семак поделился мнением о "Бетисе"
Фото: инстаграм "Бетиса"\Автор неизвестен
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением об игре "Бетиса", с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 1\16 финала Лиги Европы.
– Вы наблюдаете за игрой "Бетиса". Что-то уже складывается из того, что удалось увидеть?
– У них прекрасная группа атаки, в чемпионате Испании они уступают по забитым мячам только "Реалу". Команда проводит свой лучший сезон за последнее время.
Все игроки "Бетиса" и так знают прекрасно, что они мастера. Но в этом году все сошлось, они набрали ход и достаточную уверенность, чтобы находиться на третьем месте в таблице.
Но до нашего матча еще есть время. Для нас главное – посмотреть, кто из наших футболистов будет готов сыграть, и определиться с тем, как мы будем играть.
– В последнем туре чемпионата Испании "Бетис" проиграл "Вильярреалу". Это скорее хорошая новость для «Зенита» или же она не имеет большого значения?
– Это не хорошая новость и не плохая. У нас еще есть достаточно времени.
Матч против "Вильярреала" "Бетис" проводил при своих болельщиках и контролировал игру, но создал недостаточно моментов, не было присущей им остроты в атаке. Тем не менее они создали давление. Будь они поудачливее, игра могла сложиться и по-другому.
Но если судить по качеству игры, не думаю, что "Бетис" заслуживал поражения. Игра была ничейной. Но где-то везет, где-то не везет. Не думаю, что через призму этого матча можно говорить о нашей с ними встрече, – приводит слова Семака сайт "Зенита".
Первый матч в этом противостоянии пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. Вторая - 24-го в Севилье.
Также не пропустите: "Зенит" не сможет рассчитывать на Крицюка в матчах с "Бетисом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" впервые при Ваноли победил. Обыгран "Урал" в товарищеском матче
-
Отставка Феррана Ревертера может быть не последней в руководстве "Барселоны". У некоторых людей противоречия с Лапортой
-
Экс-супруга Мамаева через суд хочет взыскать с игрока более 260 миллионов рублей
-
Мане готов покинуть "Ливерпуль" ради испанских грандов
-
РФС назвал стадион, который примет июньские матчи сборной России в Лиге Наций
Лента новостей
-
Понсе высказался о своем переходе в "Эльче"
-
Пиоли высказался о Златане
-
"Сочи" подписал защитника "Балтики"
-
Семак поделился мнением о "Бетисе"
-
Модрич высказался о завершении карьеры
-
"Спартак" впервые при Ваноли победил. Обыгран "Урал" в товарищеском матче
-
Канселу восхищен Дани Алвесом
-
Спортивный директор "Рубина" рассказал о ситуации Хвичи
-
"Зенит" не сможет рассчитывать на Крицюка в матчах с "Бетисом"
-
Ротен не верит в новый контракт Мбаппе с ПСЖ
-
Отставка Феррана Ревертера может быть не последней в руководстве "Барселоны". У некоторых людей противоречия с Лапортой
-
Верратти рассказал о совместной работе с Анчелотти в ПСЖ
-
"Барселона" подписала контракт с Amazon
-
Экс-супруга Мамаева через суд хочет взыскать с игрока более 260 миллионов рублей
-
Рики Пуч может покинуть "Барселону"
-
1
Экс-владелец "Интера" рассказал подробности ухода Жозе Моуринью в "Реал" в 2010 году
-
Мане готов покинуть "Ливерпуль" ради испанских грандов
-
Семак прокомментировал интерес "Зенита" к Сафонову
-
1
Каземиро поделился мнением о Месси
-
ПСЖ не сможет рассчитывать на Неймара в матче с "Реалом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14