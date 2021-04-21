Семак поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ
Фото: Твиттер @zenit_spb
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
"Результат матча с "Краснодаром" - это в любом случае приобретение балла, потому что мы играли в гостях с командой, которая была одним из наших главных конкурентов в борьбе за золото в предыдущих сезонах. И в этом году ничего не поменялось. По тому, как протекала игра, можно сказать, что это очко в нашу копилку. Мы знаем, сколько необходимо еще набрать, чтобы достичь цели, которая перед нами стоит. Всем предстоящие матчи — сложные, невозможно все выиграть, но нужно стараться сводить проблемы к минимуму.
Напомним, после 26 туров "сине-бело-голубые" располагаются на верхней строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе 55 очков. Отрыв от второго места составляет 6 баллов.
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