Семак поделился мыслями о влиянии Лиги Чемпионов на выступления "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как Лига Чемпионов повлияла на выступления команды.

"Лига Чемпионов - это совсем другой турнир. И абсолютной иной уровень команд. Это такой практически космос для нас, где в зависимости от тех команд, которые есть, ставить нужно определенные задачи.

После жеребьевки, которая была у нас - "Лейпциг", "Бенфика" и "Лион"… Группа очень… Исключая "Лейпциг", три команды, которые, на мой взгляд, похожи по силам. И даже после жеребьевки я сказал, что это та группа, из которой можно выйти, а можно и никуда не попасть - в зависимости от того, кто потеряет меньше очков с тем же "Лейпцигом", который я называл фаворитом турнира.

Очень сложно любому нашему клубу, выходя в Лигу Чемпионов, показывать результат. Даже выход из группы в Лиге чемпионов - для наших клубов уже достижение, к сожалению", - высказался Семак.

Напомним, в этом сезоне "Зенит" набрал 7 очков в 6 турах группового этапа и занял последнее место.

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