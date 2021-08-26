Семак поделился ожиданиями от игры с ЦСКА

Фото твиттер "Зенита"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался в преддверии матча 6-го тура РПЛ против московского ЦСКА.

"Календарь у нас непростой: домашние матчи с командами, претендующими на победу в чемпионате, и сложные выездные матчи. Нам хотелось бы достойно завершить этот цикл перед матчами сборных. Что касается ЦСКА, то армейцы выиграли два последних матча, набирают форму. И состав, и амбиции у клуба самые высокие. Нам предстоит очень сложный матч против одного из соискателей чемпионства в нашей лиге.

Как изменился ЦСКА с Алексеем Березуцким? Что касается последних матчей, то они действовали достаточно уверенно. Может быть, они не так много прессингуют, как при том же Гончаренко, но и рисунок, и почерк, и то, чего хочет команда, - всё это видно. Качественные исполнители есть, есть лидеры, которые играют очень большую роль для команды, и от их состояния зависит её результат", - сказал Семак.

Напомним, что "Зенит" примет ЦСКА сегодня, 26 августа, в 20:45 по московскому времени.

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