Семак поделился ожиданиями от игры с "Краснодаром"

Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался в преддверии матча 26-го тура РПЛ против "Краснодара".

"Краснодар" очень хорошо укомплектован в атакующей линии, но в том, что касается обороны, в связи с травмами не всё так гладко. В любом случае, это один из лидеров нашего футбола, поэтому, думаю, нас ждёт очень сложный матч. У нас есть задача побеждать в каждой игре, и сейчас все мысли не о том, какой у нас отрыв или сколько очков нужно взять, а о том, что нужно обыграть "Краснодар" в следующем матче.

Конечно, мне интересно снова сыграть против Гончаренко. Я прекрасно знаю Виктора Михайловича, мы состоим в хороших приятельских отношениях. Я всегда слежу за его успехами, мы иногда созваниваемся. Я считаю, что он один из лучших тренеров в нашем футболе", - сказал Семак.

"Краснодар" примет "Зенит" в субботу, 17 апреля, в 19:00 по московскому времени.

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