Семак поделился ожиданиями от игры сборной России на Евро-2020
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался перед матчем сборной России с Бельгией на Евро и поделился своими ожиданиями от результата национальной команды на турнире.
"Будем переживать за нашу сборную. Мы играем дома, в связи с этим наши шансы на победу возрастают.
Команда опытная, проявила себя хорошо на домашнем чемпионате мира в 2018 году, поэтому я думаю, что есть надежда на выход из группы, а потом многое будет зависит от жребия, на кого мы выходим.
Да, на бумаге Бельгия – самый сильный спортсмен. Однако де Брюйне и Азар пропускают матч. Это два очень важных и ключевых игрока для Бельгии, поэтому наши шансы становятся чуть-чуть выше.
Плюс сыграем дома, а дома и стены помогают. Надеемся, команда сыграет хорошо и добьется хорошего результата.
Выход из группы уже будет достойным результатом, а дальше все будет зависеть от качества игры, и от того, на какого соперника мы выйдем", – сказал Семак.
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