Семак поделился ожиданиями от игры сборной России на Евро-2020

Теги чемпионат европыроссиясергей семак

Семак поделился ожиданиями от игры сборной России на Евро-2020Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался перед матчем сборной России с Бельгией на Евро и поделился своими ожиданиями от результата национальной команды на турнире.

"Будем переживать за нашу сборную. Мы играем дома, в связи с этим наши шансы на победу возрастают.

Команда опытная, проявила себя хорошо на домашнем чемпионате мира в 2018 году, поэтому я думаю, что есть надежда на выход из группы, а потом многое будет зависит от жребия, на кого мы выходим.

Да, на бумаге Бельгия – самый сильный спортсмен. Однако де Брюйне и Азар пропускают матч. Это два очень важных и ключевых игрока для Бельгии, поэтому наши шансы становятся чуть-чуть выше.

Плюс сыграем дома, а дома и стены помогают. Надеемся, команда сыграет хорошо и добьется хорошего результата.

Выход из группы уже будет достойным результатом, а дальше все будет зависеть от качества игры, и от того, на какого соперника мы выйдем", – сказал Семак.

Также не пропустите: "Аталанта" интересуется молодым защитником "Лилля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Спинаццола - игрок матча открытия Евро-2020

Спинаццола - игрок матча открытия Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов