Семак поделился ожиданиями от кубкового матча со "Спартаком"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался в преддверии полуфинального поединка Кубка России против московского "Спартака".

"Подготовка идёт в обычном режиме - восстанавливаемся, готовимся. Надеюсь, все игроки подойдут к этой встрече в хорошей форме. Ждём очень интересной игры. Состояние футболистов, думаю, нормальное. Пытались ротировать состав, чтобы на тех футболистов, у которых по ходу сезона было больше игрового времени, нагрузка ложилась более-менее равномерно. В целом никаких серьёзных проблем нет.

В чём опасность "Спартака"? Это очень хорошая, квалифицированная команда. Здорово выбегает в быстрые атаки, есть индивидуально сильные игроки. Самое важное то, что это кубковый матч, здесь нет фаворитов. Шансы абсолютно равны. Ждём интересной игры против хорошей команды с хорошим подбором игроков", - сказал Семак.

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" состоится в воскресенье, 19 июля, в Санкт-Петербурге.

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