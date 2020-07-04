Семак поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром"

Теги зенит санкт-петербургкраснодарсергей семак

Семак поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался в преддверии гостевого матча 26-го тура РПЛ против "Краснодара".

"Удачный старт, конечно, добавляет настроения и уверенности. Результат в первых трёх матчах есть - он заслуженный и справедливый. Но сейчас нас занимают мысли только о следующей игре. Естественно, хочется выиграть, и мы сделаем для этого всё возможное. Что будет потом - в понедельник или среду - сейчас не думаем. У "Зенита" такая ситуация, когда самое важное - смотреть на себя, потому что всё в наших силах", - сказал Семак.

Напомним, что матч "Краснодар" - "Зенит" состоится в воскресенье в 20:30 по московскому времени.

Перед очной встречей "сине-бело-голубые" опережают "быков" в турнирной таблице РПЛ на 14 очков, при этом у питерцев на одну игру больше.

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