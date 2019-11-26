Семак поделился ожиданиями от матча с "Лионом"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Лиона".

"Мысль только одна - о завтрашнем матче. Никто не думает о следующей игре, нас это не интересует на данный момент. В каждом матче футболисты и тренерский штаб настраиваются только на победу. Понятно, что нынешняя ситуация диктуется нашим местом в турнирной таблице, отставанием от "Лиона". Мы это понимаем. Но повторюсь, что любую игру мы хотим выиграть. Иногда это удаётся, иногда - нет", - сказал Семак.

Напомним, что матч "Зенит" - "Лион" состоится в среду в 20:55 по московскому времени.

В случае поражения "сине-бело-голубые" потеряют шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

В воскресенье питерцы примут московский "Спартак" на "Газпром Арене".

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