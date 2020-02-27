Семак поделился ожиданиями от матча с "Локомотивом"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался в преддверии матча 20-го тура РПЛ против "Локомотива".
"Стараемся готовиться непосредственно к сопернику, не забывая свои элементы, которые нужно улучшать. Идёт стандартная подготовка, которая у нас есть к каждой команде. Все соскучились по дому, закончились сборы - достаточно сложный этап для игроков, когда они проводят много времени далеко от семьи. Всё это в прошлом. Готовимся к игре. Понимаем, насколько сложный и тяжёлый матч ждёт нас против одной из лучших команд России.
Должны заново набирать обороты. Учитывая, что это официальная игра, как сложится, сказать достаточно сложно. Мы со своей стороны должны выкладываться на сто процентов, делать всё ради победы. "Локомотив" - опытная команда, где есть прекрасные футболисты, есть позиции, где действуют лучшие игроки нашего чемпионата. Команда, которая очень здорово действует в быстрых атаках, игроки здорово оснащены технически. Нас ждёт очень сложный матч. Ждём его с нетерпением", - сказал Семак.
Напомним, что матч "Зенит" - "Локомотив" состоится в субботу, 29 февраля, в 19:00 по московскому времени.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
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|Краснодар
|19
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|3
|Ростов
|19
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|4
|ЦСКА Москва
|19
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|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
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|8
|Динамо Москва
|19
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|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
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|19
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|14
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