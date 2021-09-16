Семак поделился ожиданиями от матча с "Рубином" в РПЛ
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с казанским "Рубином" в восьмом туре Российской Премьер-Лиги.
– "Рубин" идет в лидирующей группе, на их счету – три победы и ничья в четырех матчах РПЛ. В чем их сильные стороны, и за счет чего "Зенит" может прервать эту беспроигрышную серию?
– Не только "Рубин", но и "Сочи", "Локомотив" и "Зенит" тоже идут без поражений на своем поле. Команды сыграли еще не так много матчей, тем не менее это говорит о том, что "Рубин" хорошо играет и особенно дома при своих болельщиках и добивается результата.
Ну а нам нужно показать свою игру и надежно сыграть в обороне. К сожалению, в последних матчах чемпионата России нам не всегда хватает надежности, поэтому нам нужно работать и в обороне, и в атаке, чтобы достичь того результата, который нам необходим.
– В прошлом сезоне "Рубин" стал единственной командой, которая дважды обыграла "Зенит" в чемпионате России. Делает ли это матч в понедельник более принципиальным для вас?
– Нет, просто мы хотим побеждать в каждом матче. В прошлом сезоне с "Рубином" мы играли хорошо, но, к сожалению, результат был плохой. Так бывает. Поражения случаются, чемпионат длинный, на протяжении тридцати туров будут какие-то осечки.
Так бывает: ты делаешь многое для победы, но не всегда результат и сама игра справедливы и отражают соотношение сил, поэтому нам нужно просто готовиться, играть и выкладываться в каждом матче, чтобы добиваться победы, – приводит слова тренера официальный сайт "Зенита".
Напомним, что матч между "Рубином" и "Зентом" будет сыгран в понедельник, 20 сентября, начал встречи запланировано на 18:30 (мск).
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