Семак поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом"

Фото твиттер "Зенита"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался в преддверии игры 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

"Кроме Оздоева все работают в общей группе и готовы принять участие в матче. Нас ждёт тяжёлый матч против команды, которая набрала ход. Будем готовиться и постараемся сыграть как можно лучше, чтобы заработать очки. "Ювентус" - это машина по достижению нужного результата. Команда внимательно играет в обороне, здорово контратакует. Выглядит очень и очень хорошо с точки зрения результата и игры.

После двух неудачных матчей чувствуем себя нормально. Главное, где мы окажемся в конце турнира. У "Ювентуса" хорошее положение в группе. Им не так много надо набрать, чтобы выйти в плей-офф. Для нас же этот матч будет очень важным с точки зрения наших перспектив выйти в следующий этап", - сказал Семак.

"Зенит" примет "Ювентус" в среду, 20 октября, в 22:00 по московскому времени.

Россияне в Лиге Чемпионов набрали 3 очка в 2 турах, а итальянцы пока идут без потерь.

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