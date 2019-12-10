Семак поделился ожиданиями от встречи с "Бенфикой"

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Семак поделился ожиданиями от встречи с "Бенфикой"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, чего ждет от заключительного матча группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:0; первый тайм). Об этом сообщает "Матч Премьер".

"Философия "Бенфики" не изменилась. Команда также уверенно выступает в своем чемпионате. На моем веку, наверное, в восьмой раз встречаемся с ними. Они играют в атакующий футбол, много забивают, сегодня играют дома. Нам и им нужна победа, посмотрим, что получится. В таких встречах нужно играть надежно, быстро, агрессивно. Отталкиваться от своей игры. А как получится - мы скоро узнаем", - сказал Семак.

Отметим, что по итогам этого матча станет известно, пройдет ли петербургский клуб в плей-офф Лиги Чемпионов.

А еще: Кержаков и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Бенфикой"| http://soccernews.ru
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