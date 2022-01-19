Семак подтвердил, что Азмун хочет покинуть "Зенит"
Фото: инстаграм Азмуна\Автор неизвестен
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о будущем иранского форварда команды Сердара Азмуна, чей контракт истекает в конце нынешнего сезона.
"Ситуация с Азмуном простая и понятная. Здесь роль играет исключительно его желание. Сердар хочет доиграть сезон в "Зените", а потом летом в качестве свободного агента перейти в другой клуб", — цитирует Семака "Матч ТВ".
Азмун перешел в "Зенит" в 2019 году.
Ранее сообщалось, что нападающий близок к переходу в "Ювентус".
В нынешнем сезоне он сыграл 21 матч во всех турнирах за петербургский клуб, в которых забил 10 голов.
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Источник: "Зенит" хочет подписать Плеа