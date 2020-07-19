Семак подвел итоги матча 1/2 Кубка России "Зенита" со "Спартаком"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу полуфинального матча Кубка России со "Спартаком" (2:1).
"Хороший первый тайм. Можно только поблагодарить "Спартак" за хороший матч, за сумасшедшую самоотдачу. Был настоящий кубковый матч, много спорных решений, карточек. Но это эмоции. Я доволен ребятами. Будем готовиться к финалу. Важно, что мы завоевали право играть в финале.
Здорово сыграл Айртон, активно подключался. Ларссон, Бакаев - быстрые игроки. Соболев был хорош. Моменты возникали у наших ворот после фланговых передач. Соболев грамотно открывался за спины защитников и оставался один на один с крайними защитниками. Мы добавили Осорио и решили эту проблему", - сказал тренер.
Ранее "сине-бело-голубые" досрочно стали чемпионами России.
В финале "Зенит" встретится с "Химками". Матч пройдет 25 июля в Екатеринбурге.
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