Семак подвел итоги матча с "Лейпцигом"

Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лейпцигом" (0:2).

"В конце первого тайма пропустили. Играть стало сложнее. И на выезде было сложно, и дома. Шанс был в быстрых атаках. Если в гостях не могли даже выйти в них, то сегодня выходили. У "Лейпцига" игроки очень быстрые. Мы постоянно запаздывали. Заслуженная победа соперника.

У нас шансы остаются. Будем их использовать. Нужно привыкать играть в этом турнире. Здесь соперники ошибок не прощают", - сказал Семак.

"Зенит" проиграл второй матч подряд в Лиге Чемпионов. В турнирной таблице группы G команда занимает 2 место, имея в активе 4 очка.

27 ноября сине-бело-голубые сыграют с "Лионом".

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