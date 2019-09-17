Семак подвел итоги матча с "Лионом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ничейный результат своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" (1:1). Об этом сообщает "Чемпионат".

"Сложная игра. Думаю, мы могли и выиграть, и проиграть. Пропустили с необязательного пенальти, который сами себе организовали. У "Лиона" молодая, быстрая команда, у нас более возрастная. Пришлось вносить коррективы. И у нас, и у соперника были ещё моменты. Думаю, результат справедлив. "Лион" оказывал давление, но по количеству острых моментов, на мой взгляд, было равенство.

Конечно, ощутимо, что "Зенит" долго не играл в Лиге чемпионов. Здесь другие скорости, нам противостояли игроки очень высокого уровня. Иногда игра открывалась, не хватало баланса. У нас сложная группа. Будем работать, чтобы стать сильнее", - сказал Семак.

Отметим, что единственный гол в матче забил форвард Сердар Азмун.

Во втором туре группового этапа "Зенит" сыграет с "Бенфикой". Встреча пройдет 2 октября в Петербурге и начнется - в 22:00 (мск). "Лион" в этот же день встретится с "РБ Лейпциогом".

А еще: "Зенит" проиграл "Лиону" в Юношеской лиге УЕФА| http://soccernews.ru