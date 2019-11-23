Семак подвёл итоги матча с "Рубином"

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Семак подвёл итоги матча с "Рубином"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак дал комментарии после победы своей команды над "Рубином" в матче 17-го тура РПЛ.

"Создали достаточное количество моментов, реализовали часть из них. Победу сегодня заслужили по таким погодным условиям. Предполагали, что "Рубин" выйдет в пять защитников. В первом тайме у нас всё неплохо получалось. Надо было забивать ещё один. По погоде было многим нелегко. Особенно Барриосу, который за последнее время облетел полмира", - сказал Семак.

Напомним, что "Зенит" обыграл "Рубин" со счётом 2:1 благодаря голам Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы.

При этом победный мяч "сине-бело-голубые" забили из очевидного офсайда.

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"Зенит" одержал непростую победу над "Рубином"

"Зенит" одержал непростую победу над "Рубином"

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