Семак подвёл итоги матча с "Томью"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак дал комментарии после разгромной победы своей команды над "Томью" в матче 1/8 финала Кубка России.

"Хорошая игра. Представилась возможность дать сыграть тем, кто играет не так много. Получили нужную информацию. Здорово смотрелись, создали большое количество забитых мячей. Подошли с соответствующим настроем и выиграли. Будем готовиться к следующему матчу. Желание выиграть Кубок у нас есть. Хотим выигрывать в каждом турнире. Цели махнуть рукой на что-то у нас нет", - сказал Семак.

Напомним, что "Зенит" обыграл "Томь" со счётом 4:0 благодаря голам Игоря Смольникова, Алексея Сутормина, Александра Ерохина и Олега Шатова.

В следующем раунде Кубка России "сине-бело-голубые" встретятся с грозненским "Ахматом".

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