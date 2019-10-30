Семак подвёл итоги матча с "Томью"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак дал комментарии после разгромной победы своей команды над "Томью" в матче 1/8 финала Кубка России.
"Хорошая игра. Представилась возможность дать сыграть тем, кто играет не так много. Получили нужную информацию. Здорово смотрелись, создали большое количество забитых мячей. Подошли с соответствующим настроем и выиграли. Будем готовиться к следующему матчу. Желание выиграть Кубок у нас есть. Хотим выигрывать в каждом турнире. Цели махнуть рукой на что-то у нас нет", - сказал Семак.
Напомним, что "Зенит" обыграл "Томь" со счётом 4:0 благодаря голам Игоря Смольникова, Алексея Сутормина, Александра Ерохина и Олега Шатова.
В следующем раунде Кубка России "сине-бело-голубые" встретятся с грозненским "Ахматом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11